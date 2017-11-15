Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Габулов: Кокорин, теперь ты и Глушаков работаете вместе с вратарями (фото)

Вратарь сборной России Владимир Габулов пошутил по поводу спора полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Александра Кокорина о том, кто встанет в ворота в игре с Испанией после травмы голкипера Андрея Лунева.

"Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями, - написал Габулов в Инстаграме.

Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 13:09
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
все шуточки шутят..а Лунев на койке в бинтах..и выпал на неопределенное время..
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.