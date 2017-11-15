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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
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Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
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Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Владимир Габулов: Кокорин, теперь ты и Глушаков работаете вместе с вратарями (фото)
Вратарь сборной России Владимир Габулов пошутил по поводу спора полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Александра Кокорина о том, кто встанет в ворота в игре с Испанией после травмы голкипера Андрея Лунева.
"Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями, - написал Габулов в Инстаграме.
"Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями, - написал Габулов в Инстаграме.
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