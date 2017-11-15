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Василий Уткин: нет ситуации, при которой вратарь Габулов пригодился бы сборной

Комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о вызове в сборную России вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова.

Напомним, в матче с Испанией из-за травмы покинул поле голкипер Андрей Лунев, когда все замены уже были сделаны. Место в воротах на несколько минут до конца игры занял полузащитник Денис Глушаков.

"Шутки шутками, но на один простой вопрос матч Россия - Испания ответил. Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет", - написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Габулов Сборная России
Сегодня, 13:31
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Не являюсь поклонником Габулова,но если бы оставались еще замены.то Габулов вышел бы и погоды не испортил. А Вася дурак как всегда.. smile
Регистрация: 20.02.2013
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