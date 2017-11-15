Василий Уткин: нет ситуации, при которой вратарь Габулов пригодился бы сборной

Комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о вызове в сборную России вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова.Напомним, в матче с Испанией из-за травмы покинул поле голкипер Андрей Лунев, когда все замены уже были сделаны. Место в воротах на несколько минут до конца игры занял полузащитник Денис Глушаков."Шутки шутками, но на один простой вопрос матч Россия - Испания ответил. Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет", - написал Уткин в твиттере.