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Андрей Лунев выбыл на срок до двух недель

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, получивший травму в товарищеском матче за сборную России против Испании, предварительно пропустит от одной до двух недель, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

"По результатам обследования, у Лунева выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни", - говорится в сообщении "Зенита".
Теги: Лунев Зенит Сборная России
Сегодня, 13:34
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№1 Написал: tioha Молдова (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
Регистрация: 12.08.2012
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