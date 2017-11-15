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Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах

Бывший председатель совета директоров "Локомотива" Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупных размерах, передает "Интерфакс".

Функционера подозревают в крупных растратах средств в вкладчиков Межтрастбанка, где Липатов был членом совета директоров. На него заведено уголовное дело. Обвинения в адрес функционера строятся на показаниях обвиняемых банкиров. Отмечается, что после допроса будет определен процессуальный статус Липатова.

Дело о растратах в особо крупных размерах в Межтрастбанке было возбуждено два года назад. На данный момент трое менеджеров организации арестованы.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:43
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(1)
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Увидеть бы подобную новость про Смородскую и Ко...
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:13) #
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  •  (1)

Цитата: SHIGA
забыл поделится с командой озеро?

все хуже, залез к ним в карман
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
забыл поделится с командой озеро?
Регистрация: 22.05.2015
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