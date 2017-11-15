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Сусо: незабываемый вечер, сбылась еще одна мечта (фото)

Полузащитник "Милана" Сусо, который дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче с Россией (3:3), рассказал о сбывшейся мечте.

"Незабываемый вечер. Сбылась еще одна мечта. С завтрашнего дня начинаем готовиться к субботней игре", - написал Сусо в твиттере.

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 14:03
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(1)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
с такой фамилией только в зенит joy
Регистрация: 22.05.2015
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