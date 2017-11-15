Сусо: незабываемый вечер, сбылась еще одна мечта (фото)

?? Oggi una serata indimenticabile.

Da domani cominciamo a preparare la partita di sabato.#noiconvoi #voiconoi

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?? very special day tonight. Another dream come true. Now head on Saturday’s game pic.twitter.com/RVeZrigeLA — SusoFernandez (@suso30oficial) November 14, 2017

Полузащитник "Милана" Сусо, который дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче с Россией (3:3), рассказал о сбывшейся мечте."Незабываемый вечер. Сбылась еще одна мечта. С завтрашнего дня начинаем готовиться к субботней игре", - написал Сусо в твиттере.