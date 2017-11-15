Сборная Словакии проводила Яна Дюрицу песней (видео)

Футболисты сборной Словакии проводили защитника Яну Дюрицу, который завершил международную карьеру. После победы над Норвегией (1:0) в товарищеском матче игроки посвятили песню 35-летнему ветерану.Дюрица провел за сборную Словакии 88 матчей и забил 4 гола. В России он выступал за "Сатурн" и "Локомотив".