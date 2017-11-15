Анатолий Бышовец: сборная себя реабилитировала

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру национальной команды в контрольных встречах с Аргентиной и Испанией.- Команда себя реабилитировала в матче со сборной Испании после поражения от Аргентины и по содержанию игры, и по результату. Впечатления сложилось, что некоторые проблемы, которые были, остались позади.- На психологической устойчивости. Не хватает ощущения уверенности в себе, в команде, в тренере, но это приходит со временем, с опытом.- И состав, и выбор тактики сказались на то, что у команды появилась хорошая связь в средней линии и атаке, появились забитые мячи и хорошие шансы. Думаю, это результат того, что удалось подвести команду к матчу с Испанией, которая объективно выглядела в некоторых позициях для нашей сборной более опасной. Особенно после поражения от аргентинцев.