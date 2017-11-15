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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: сборная себя реабилитировала
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру национальной команды в контрольных встречах с Аргентиной и Испанией.
- Команда себя реабилитировала в матче со сборной Испании после поражения от Аргентины и по содержанию игры, и по результату. Впечатления сложилось, что некоторые проблемы, которые были, остались позади.
- Можете назвать главную проблему нашей сборной? На что нужно сделать уклон?
- На психологической устойчивости. Не хватает ощущения уверенности в себе, в команде, в тренере, но это приходит со временем, с опытом.
- Можно ли утверждать, что перестановки, предпринятые Станиславом Черчесовым в составе, помогли сыграть лучше, чем с Аргентиной?
- И состав, и выбор тактики сказались на то, что у команды появилась хорошая связь в средней линии и атаке, появились забитые мячи и хорошие шансы. Думаю, это результат того, что удалось подвести команду к матчу с Испанией, которая объективно выглядела в некоторых позициях для нашей сборной более опасной. Особенно после поражения от аргентинцев.
Евро-футбол
- Команда себя реабилитировала в матче со сборной Испании после поражения от Аргентины и по содержанию игры, и по результату. Впечатления сложилось, что некоторые проблемы, которые были, остались позади.
- Можете назвать главную проблему нашей сборной? На что нужно сделать уклон?
- На психологической устойчивости. Не хватает ощущения уверенности в себе, в команде, в тренере, но это приходит со временем, с опытом.
- Можно ли утверждать, что перестановки, предпринятые Станиславом Черчесовым в составе, помогли сыграть лучше, чем с Аргентиной?
- И состав, и выбор тактики сказались на то, что у команды появилась хорошая связь в средней линии и атаке, появились забитые мячи и хорошие шансы. Думаю, это результат того, что удалось подвести команду к матчу с Испанией, которая объективно выглядела в некоторых позициях для нашей сборной более опасной. Особенно после поражения от аргентинцев.
Евро-футбол
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