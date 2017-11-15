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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Павлюченко: буду оспаривать решение клуба, что мне теперь, за 100 рублей играть?
Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал, что будет оспаривать решение клуба о снижении выплат.
Напомним, пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск.
– Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, – сказал Павлюченко. – У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!
– Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?
– Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.
СЭ
Напомним, пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск.
– Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, – сказал Павлюченко. – У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!
– Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?
– Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.
СЭ
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