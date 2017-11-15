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Роман Павлюченко: буду оспаривать решение клуба, что мне теперь, за 100 рублей играть?

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал, что будет оспаривать решение клуба о снижении выплат.

Напомним, пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск.

– Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, – сказал Павлюченко. – У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!

– Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?

– Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.

СЭ
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:20) #
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online

"Если пьешь с ворами, береги кошелек".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
с кем связался? вот и результат...
Регистрация: 26.04.2017
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