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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку ЛГБТ.
Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. У капитанов команд повязки будет также разноцветными.
Напомним, "Халл Сити" возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. У капитанов команд повязки будет также разноцветными.
Напомним, "Халл Сити" возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
???? | @HullCity & @EFL clubs to stand together in biggest show of support for @stonewalluk’s #RainbowLaces campaign ?? https://t.co/tkycxuQ2C3 pic.twitter.com/HTx96iJgQj— Hull City (@HullCity) November 15, 2017
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