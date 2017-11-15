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"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией

"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку ЛГБТ.

Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. У капитанов команд повязки будет также разноцветными.

Напомним, "Халл Сити" возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Теги: Халл Сити
Сегодня, 16:20
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25
(2)
№25 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
Этого убогого в детстве кто то в майке Зенита или ЦСКА поимел.

по себе людей не судят
Регистрация: 6.04.2016
№24 Написал: XERX - (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я куею в этом зоопарке!!!
Регистрация: 23.05.2009
№23 Написал: кандид (Сегодня, 17:05) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: DMS
Тьфу, пля... Какая страна такие и акции.
Цитата: Работяга

Не важно,что все команды туманного государства участвуют в этой акции.Для тебя важно,что там Леня.Жить без его не можешь.

Этого убогого в детстве кто то в майке Зенита или ЦСКА поимел. Он только на ветках этих команд трется. Ему и сраптак пох. Да еще и на подсосе у админов сидит тут, рейтинг своим типа троллингом накручивает.

Голубой пул - и вам туда уместе с мусорками
Регистрация: 29.09.2016
№22 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 17:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А я вот КАТЕГОРИЧЕСКИ против этой гомосятины!!! mask
Куда катится мир?
ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ?

Давайте футбол весь в радугу раскрасим,поддержка же епт!!!

Насмотрелись на фото петуха из Реала,теперь думают,что это круто!!! фу,млять,животные
Регистрация: 16.02.2016
№21 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 16:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Тьфу, пля... Какая страна такие и акции.
Цитата: Работяга

Не важно,что все команды туманного государства участвуют в этой акции.Для тебя важно,что там Леня.Жить без его не можешь.

Этого убогого в детстве кто то в майке Зенита или ЦСКА поимел. Он только на ветках этих команд трется. Ему и сраптак пох. Да еще и на подсосе у админов сидит тут, рейтинг своим типа троллингом накручивает.
Регистрация: 16.07.2016
№20 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (4)

я ничего не имею против нетрадиционалов, но когда их буквально, ЗАСТАВЛЯЮТ любить и уважать, хочется послать всю эту пиндобратию в то место, которое они нацеловывают.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
тьфу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Не важно,что все команды туманного государства участвуют в этой акции.Для тебя важно,что там Леня.Жить без его не можешь.

ты шоры раскрой и прочитай внимательно текст новости,я это не с потолка вставил,а процитировал выложенную новость,ну нельзя же быть такими оголтелыми,поражаюсь вашей однобокости,а новостник конечно грамотно делает свою работу,я доволен его работой
Регистрация: 6.04.2016
№17 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Петушьё блеать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№16 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
ХАЛЛ СИТИ" ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Напомним, "Халл Сити" возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

joy

Не важно,что все команды туманного государства участвуют в этой акции.Для тебя важно,что там Леня.Жить без его не можешь.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№15 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Леня, Леня...променял нас на заднеприводных))

ты прям подвиг Матросова повторил,можно сказать своей амбразурой защитил Лёньку,с помощью красивого съезда)))
Регистрация: 6.04.2016
№14 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
больше проблем в мире не осталось
Регистрация: 20.07.2009
№13 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 16:44) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Факел»
Все кто здесь прокомментировал, видимо не будут больше дрочить на АПЛ, узнав, что там все поддерживают заднеприводных, страна такая.) это минусы настоящей демократии.
Регистрация: 14.11.2017
№12 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
не успел Слуцкий уйти в отставку до этого позора...
Регистрация: 9.01.2015
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Леонид Викторович , срочно на больничный, пускай "отмечают" без тебя.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: кандид (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (6)

Блин , Леня держись там . Не поддавайся гомосекам.
Регистрация: 29.09.2016
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Леня, Леня...променял нас на заднеприводных))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Профессионал Ялта (Сегодня, 16:34) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ай да Слуцкий ! Ай да ***н сын!
Регистрация: 25.04.2016
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крытый Лёнчик.... laughing laughing


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
епанутые люди


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Поло (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (6)
online

Леня шалун
Регистрация: 23.03.2017
№4 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Куда мир катится ? Я ахуеляйтунг!!!


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:28) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ХАЛЛ СИТИ" ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Напомним, "Халл Сити" возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

joy
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (9)

Леня всю лигу разложил
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (5)

А у Лени будет повязка? Бедный Леонид...
Регистрация: 28.05.2014
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