Ариц Адурис подписал с "Атлетиком" новое соглашение

"Атлетик" объявил о подписании нового контракта со своим форвардом Арицем Адурисом, сообщает пресс-служба клуба.Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2019 года. Также футболисту полагаются отступные в размере 40 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.