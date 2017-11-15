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Ариц Адурис подписал с "Атлетиком" новое соглашение

"Атлетик" объявил о подписании нового контракта со своим форвардом Арицем Адурисом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2019 года. Также футболисту полагаются отступные в размере 40 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.
Теги: Атлетик
Сегодня, 17:11
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