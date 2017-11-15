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Поезд уходит. У них осталось полгода, чтобы попасть на домашний ЧМ


Сборная России провела последние матчи в 2017 году. До домашнего чемпионата мира остается один-два сбора, костяк команды определен - и героев этого текста там нет. Rusfootball.info о тех, у кого остались считаные матчи, чтобы убедить Черчесова.

Олег Шатов



Последние полтора года у полузащитника “Зенита” явно не задались. Сперва он потерялся на полях Евро-2016, затем не потянул роль лидера петербуржцев после ухода Халка, поссорился с Мирчей Луческу и сел в запас. Румынский тренер из команды ушел, и казалось, что в новом сезоне при Манчини дела пойдут лучше, но…

-Шатов не сыграл ни одного полного матча в сезоне 17/18

-Пропустил месяц из-за травмы

-Осенью провел на поле 161 минуту. Для сравнения, Кокорин - 1048 (без учета матчей за сборную).

Сейчас Олег по-тихоньку начинает восстанавливаться и выходит на поле, но результативных действий от него после июля по-прежнему нет.

Ситуация осложняется еще и тем, что для Шатова в сборной нет подходящей позиции: для левого фулбека он слишком небрежен в обороне, а в центре полузащиты он регулярно теряется.

Чтобы отвоевать место в сборной Олегу сперва стоило бы отвоевать место в составе “Зенита” (хотя где-то сейчас истерически орет от смеха Юрий Жирков), а сделать это будет очень непросто.

Вероятность возвращения: средняя

Артем Дзюба

Нападающий “Зенита” нужен сборной. Хотя бы в качестве плана “Б”.

Совершенно другой вопрос - нужен ли Дзюба в сборной в своей нынешней форме. И ответ, конечно же, нет.

1 гол в 16 матчах в новом сезоне - результат катастрофический. После прихода Манчини Дзюба негласно был объявлен в Петербурге лишним, и Артем, кажется, просто забил на подготовку к сезону. Какие-либо варианты перехода отпали, он все-таки остался в “Зените”, но при этом в отвратительной физической форме и с переломанной психологией. Промариновавшись на скамейке в первых турах, он растерял свою спортивную злость и инстинкты нападающего, став в итоге символом унылого нулевого петербуржского октября.

При всем уважении, Дзюба лучше, чем Заболотный. Но это на бумаге и в потенциале. А на деле и на поле сейчас разрывает Антон.

Плюс ко всему, Артем "благоразумно" испортил отношения с Черчесовым.



Теперь у Дзюбы предельно простые варианты:

1. Закиснуть в “Зените” и смотреть домашний чемпионат мира на шикарной плазме.

2. Пока лимит держит его на плаву. Нужно подтянуть форму, вернуть психологию и попробовать разорвать всех весной.

3. Перейти в “Локомотив”, получить пару мощных пистонов от Семина и заиграть там.

Вероятность возвращения: средняя

Павел Мамаев



Игрок “Краснодара” в этом сезоне проводит на поле еще меньше времени, чем Шатов, но при этом по результативным действиям идет в том же графике. Более того: прямо сейчас Мамаев лучший игрок быков по статистике голевые передачи/минуты.

Сейчас полузащитник, кажется, наконец-то поправил здоровье, однако Павлу стоит прежде всего разобраться со своей личной жизнью и со своей головой: по нефутбольным причинам он теряет слишком много потенциала и мотивации.

До недавнего времени дело казалось совсем плачевным, но в предыдущем матче, против “Тосно”, Мамаев вдруг выложил две решающие голевые передачи на Смолова (неудивительно), чем зажег небольшой лучик надежды.

Вероятность возвращения: средняя

Магомед Оздоев



Один из “любимчиков” Черчесова, в принципе, уже давно не показывал какого-то мощного мирового уровня, но все равно призывался в сборную. Сейчас Магомед не стал играть хуже или лучше, но тренер решил попробовать более загадочного Швеца.

Оздоев, как и Швец, по большому счету, игрок глубокого запаса сборной. Перед ним в очереди в опорную зону стоит минимум два-три человека, и его присутствие в заявке - вопрос не самый главный. Его конкуренты могут прибавить - и он никуда не поедет. Они могут сбавить - и он снова станет опцией Черчесова. Сам же Магомед, кажется, стабилизировался на довольно среднем уровне и двигаться не планирует.

Вероятность возвращения: средняя

Денис Черышев



Самый ценный хрусталь сборной России постепенно возвращается в состав “Вильярреала”, хотя пока и не получает много времени. Тем не менее, Ла Лига зимой не останавливается, а значит, до следующих матчей сборной у Черышева будет больше матчей, чем у других в этом списке. Главное, чтобы он спокойно и уверенно набрал форму и обошелся без травм.

И только тогда уже будет повод обсуждать, в какой схеме он пригодится Черчесову и не растерял ли он скорость и технику после стольких дней в лазарете. В былые дни Денис выглядел в атаке гораздо бодрее своих партнеров по сборной, хотя и испытывал проблемы с взаимопониманием. Можно ли его наладить за пяток матчей до ЧМ?

В принципе, Черышев может пригодиться в качестве игрока ротации на левый фланг. Сейчас там явно закрепился Рауш, второй опцией остается Комбаров, но Денис может быть вариантом ультра-атакующим и явно более очевидным, чем Жирков. К тому же, место на левом краю атаки в 5-2-3 тоже никто не отменял, но лучше без 5-2-3. Пожалуйста.

Вероятность возвращения: низкая

Андрей Семенов



Возвращение, в которое очень хотелось бы поверить, но которое, скорее всего, уже не случится. Сборная испытывает острый дефицит хороших центральных защитников, но в данный момент Семенов не сильнее, чем кто-либо из обоймы Черчесова и играет так же блекло, как и весь “Ахмат”. Если в следующие полгода Андрей внезапно не мальдинизируется, то совершенно заслуженно пропустит ЧМ.

Вероятность возвращения: крайне низкая

Игорь Денисов

Ладно, ладно, согласен. Уже даже не смешно.

Вероятность возвращения: Станислав Черчесов

Максим Канунников



Каннуникова давно пора признать одной из главных загадок российского футбола. Максим всегда показывал стабильно средний для РФПЛ футбол, но часто вызывался в сборную, и даже выходил на поле на Чемпионате мира-2014. Происходило это то ли не от хорошей жизни, то ли потому что Каннуников простой и приятный парень, то ли еще почему-то, но факт один - сейчас Максим в списках тренера отсутствует.

Связано это и с тем, что в сборной есть более очевидные варианты на фланги, и с тем, что в “Рубине” сейчас все, мягко говоря, плохо: Каннуников пробует играть центрального нападающего и у него откровенно не получается, плюс к тому казанцы в целом очень тусклы в атаке.

Тяжело сказать, что должно случиться, чтобы Максим поехал еще на один ЧМ.

Вероятность возвращения: крайне низкая

Роман Шишкин



Человек, брошенный Черчесовым выжигать опорную зону в матче против Португалии, последние три тура яростно выжигает скамейку запасных “Краснодара”. На позиции правого защитника Роман проигрывает конкуренцию Сергею Петрову, а в опорной зоне смотрится явно слабее Газинского.

Пока был травмирован Рамирес и слева его вынужденно замещал Петров - Шишкин играл. Сейчас Рамирес здоров, и Шишкин играет в города с партнерами по скамейке. А со скамейки “Краснодара” в сборную не уехать.

Вероятность возвращения: крайне низкая

Кирилл Иванов, Rusfootball.info

Фото: СЭ, Sportbox, Р-Спорт
Теги: Сборная России Черчесов Шатов Черышев Дзюба Оздоев
Сегодня, 17:57
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№2 Написал: Мельдоний Самара (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Добавил бы еще игнор первого иностранца признанным лучшим игроком клуба в составе Спарты - Караваева, ну и из Урала Емельянов и Ильин.
Регистрация: 21.06.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба is down.
Кто знает тот поймет
Регистрация: 22.09.2007
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