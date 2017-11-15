Хавьер Маскерано получил травму и пропустит около месяца

Полузащитник "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано в товарищеском матче с Нигерией получил травму. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Маскерано отыграл 90 минут, но по возвращении в клуб врачи диагностировали у него повреждение бедра правой ноги. На восстановление Хавьеру Маскерано потребуется четыре недели.