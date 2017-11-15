Сергей Силкин: Родриго Морено поступил, как свинья

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин, комментируя в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой итог товарищеской встречи Россия — Испания (3:3), позитивно отозвался об игре подопечных Станислава Черчесова, а также выразил мнение, что нападающий испанской сборной Родриго Морено, нанесший травму вратарю россиян Андрею Луневу, должен быть дисквалифицирован.- Уже во втором тайме игры с Аргентиной, когда на поле вышли Алан Дзагоев и Алексей Миранчук, что в игре появился какой-то креатив по сравнению с первым таймом, все-таки какие-то подходы к воротам совершались. И то, что нужны игроки комбинационного плана в матче с Испанией лишний раз подтвердилось. Когда они есть на поле, команда может не только обороняться, но и атаковать, - сказал Силкин. С учетом таких быстрых игроков, как Смолов, команда еще и в первый раз интересно представляла себя в атакующей линии. Конечно, огромные у нас проблемы в обороне. Но в принципе в этом матче мне сборная понравилась. Команда стала играть в атаку, не отсиживалась в обороне, как прежде.- Нужно очень захотеть, чтобы такие пенальти поставить. Первого вообще не было! А во втором случае там целый завал был футболистов. Это говорит о том, что наши защитники не обладают арсеналом, нужным для игроков оборонительного плана. Потому что, даже действуя в своей штрафной, не надо цеплять за майки. Нужно правильно выбирать позицию, нужно видеть и чувствовать соперников. А наши игроки теряли их, поэтому и пропустили три мяча.- Безусловно, этот игрок заслуживает дисквалификации. Какого бы накала не был матч, такого происходить не должно. Говоря простым языком, этот парень поступил, как свинья. Вратарь выходит руками, он практически беззащитный, а полевой игрок не убирает колено. Смотрелось на это ужасно. Дай Бог нашему вратарю здоровья. Самое главное, чтобы эта травма не выбила его из колеи. Что бы у него не появился страх в игре. Потому что бывает так, что после получения травмы не все футболисты возвращаются на хороший уровень. Некоторые не могут преодолеть себя. Я хотел бы пожелать вратарю здоровья и уверенности. И еще раз повторюсь, я бы за такие нарушения дисквалифицировал.