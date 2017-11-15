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Юрген Клопп госпитализирован в больницу, его жизни ничто не угрожает

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня в качестве меры предосторожности был госпитализирован в больницу. Специалист пропустит сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщает Sky Sports, жизни специалиста ничто не угрожает, тренер должен быть выписан из больницы этим вечером.

50-летний Клопп поступил в больницу, чтобы пройти серию обследований, после чего должен возобновить выполнение обязанностей в полном объёме.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 19:27
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