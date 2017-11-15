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В Испании будут использовать систему видеоповторов со следующего сезона

В следующем сезоне в чемпионате Испании будет использована система видеоповторов (ВАР).

Но новая технология не будет использоваться постоянно, так как ей предстоит пройти испытания во время чемпионата мира-2018.

В Испании впервые используют систему видеоповторов (ВАР) во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче".

В Испании будут использовать систему видеоповторов со следующего сезона
Сегодня, 20:19
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