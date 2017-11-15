В Испании будут использовать систему видеоповторов со следующего сезона

В следующем сезоне в чемпионате Испании будет использована система видеоповторов (ВАР).Но новая технология не будет использоваться постоянно, так как ей предстоит пройти испытания во время чемпионата мира-2018.В Испании впервые используют систему видеоповторов (ВАР) во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче".