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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (4)
"Сент-Этьен" уволил главного тренера команды
"Сент-Этьен" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Оскара Гарсию.
44-летний испанец возглавил команду пять месяцев назад.
Исполняющим обязанности тренера будет Жюльен Сабле.
44-летний испанец возглавил команду пять месяцев назад.
Исполняющим обязанности тренера будет Жюльен Сабле.
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