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"Сент-Этьен" уволил главного тренера команды

"Сент-Этьен" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Оскара Гарсию.

44-летний испанец возглавил команду пять месяцев назад.

Исполняющим обязанности тренера будет Жюльен Сабле.
Теги: Сент-Этьен
Сегодня, 20:36
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