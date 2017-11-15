Джампьеро Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола страны.Напомним, под руководством специалиста национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира.Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.