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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джампьеро Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола страны.
Напомним, под руководством специалиста национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира.
Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.
Напомним, под руководством специалиста национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира.
Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.
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