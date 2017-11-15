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Джампьеро Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола страны.

Напомним, под руководством специалиста национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира.

Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.
Теги: Вентура Сборная Италии
Сегодня, 20:41
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