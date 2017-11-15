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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Новозеландцев отпустят с работы для просмотра стыкового матча ЧМ-2018
Болельщики сборной Новой Зеландии получат возможность отпроситься с работы для того, чтобы посмотреть ответный стыковой матч с командой Перу за право сыграть на ЧМ-2018 в России.
Национальная федерация футбола подготовила специальный бланк, благодаря которому работник может попросить разрешения остаться дома для просмотра футбола.
Национальная федерация футбола подготовила специальный бланк, благодаря которому работник может попросить разрешения остаться дома для просмотра футбола.
COUNTDOWN | NZ get behind the #AllWhites as they look to make football history in Lima. Kick off live on @skysportnz 3.15pm #WCQ #RoadtoRussia pic.twitter.com/JdlKpu7pwx— New Zealand Football (@NZ_Football) November 15, 2017
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