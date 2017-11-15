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Новозеландцев отпустят с работы для просмотра стыкового матча ЧМ-2018

Болельщики сборной Новой Зеландии получат возможность отпроситься с работы для того, чтобы посмотреть ответный стыковой матч с командой Перу за право сыграть на ЧМ-2018 в России.

Национальная федерация футбола подготовила специальный бланк, благодаря которому работник может попросить разрешения остаться дома для просмотра футбола.

Теги: сборная Новой Зеландии
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ИДИОТЫ !!!!
Наши депкутатики никого не спрашивают, когда им работать - они даже в сортире работают на благо народа )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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