Новозеландцев отпустят с работы для просмотра стыкового матча ЧМ-2018

COUNTDOWN | NZ get behind the #AllWhites as they look to make football history in Lima. Kick off live on @skysportnz 3.15pm #WCQ #RoadtoRussia pic.twitter.com/JdlKpu7pwx — New Zealand Football (@NZ_Football) November 15, 2017

Болельщики сборной Новой Зеландии получат возможность отпроситься с работы для того, чтобы посмотреть ответный стыковой матч с командой Перу за право сыграть на ЧМ-2018 в России.Национальная федерация футбола подготовила специальный бланк, благодаря которому работник может попросить разрешения остаться дома для просмотра футбола.