Юрий Сёмин создал аккаунт в "Инстаграме"

Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, что людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь. A post shared by Юрий Семин (@seminup) on Nov 12, 2017 at 3:59am PST

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин завёл страницу в социальной сети "Инстаграм"."Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь", - написал Семин.Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Сёмину.