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Юрий Сёмин создал аккаунт в "Инстаграме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин завёл страницу в социальной сети "Инстаграм".

"Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь", - написал Семин.

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Сёмину.

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:45
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вот есть чуйка, что сейчас половина подпишется на Палыча


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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