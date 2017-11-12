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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Сёмин создал аккаунт в "Инстаграме"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин завёл страницу в социальной сети "Инстаграм".
"Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь", - написал Семин.
Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Сёмину.
"Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь", - написал Семин.
Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Сёмину.
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