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Леонид Слуцкий: если хотим переломить ситуацию и изменить место в таблице, то должны побеждать

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что отсутствие паузы для матчей сборных до марта может помочь его команде исправить турнирной положение.

"Мы проиграли три встречи подряд и если хотим переломить ситуацию и изменить место в таблице, то должны побеждать. Теперь до марта не будет перерывов на игры сборных, что очень хорошо для нас. У нас много игроков из различных сборных и тяжело работать с неполной командой. Впереди много матчей, и нам нужно изменить ситуацию", - цитирует экс-наставника ЦСКА официальный сайт "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 22:38
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Стратег
Главное присоединился к акции в поддержку ЛГБТ, теперь попрёт.
"Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клуб также сменит свои логотипы на радужные. У капитана повязка будет также разноцветной."
Дебилзация и гомосексуализация гейропы проходит успешно. Лёня, куда ты попал? Беги оттуда пока не переориентировали.

Так скоро дойдёт до публичного совокупления в поддержку отребья человеческого...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (2)

честно говоря, мне пох, что там у англичан в пердиве происходит. Достали уже второсортные новости в топ вытаскивать.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№4 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Леню видимо вдохновила акция болельщиков Халла в поддержку людишек с нетрадиционной ориентацией,ну трепещи теперь гейропа smile
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Вчера, 22:51) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Главное присоединился к акции в поддержку ЛГБТ, теперь попрёт.
"Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клуб также сменит свои логотипы на радужные. У капитана повязка будет также разноцветной."
Дебилзация и гомосексуализация гейропы проходит успешно. Лёня, куда ты попал? Беги оттуда пока не переориентировали.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: grisha (Вчера, 22:49) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Одни общие слова..

Да Здравстует советский народ - строитель куйммунизьма ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Одни общие слова..


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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