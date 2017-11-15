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Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" весной

Киевское "Динамо" весной проведет товарищеский матч с дортмундской "Боруссией", сообщает Football.ua.

При этом команды будут играть основными составами, а Андрей Ярмоленко отыграет один тайм за "шмелей" и один тайм за свой бывший клуб.

"До чемпионата мира Динамо сыграет с дортмундской Боруссией в Киеве. Ярмоленко сыграет по тайму за обе команды, так прописано в контракте", — сказал Игорь Суркис.
Теги: Динамо Киев Боруссия Д
Вчера, 23:08
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