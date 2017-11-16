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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за увольнение
Уволенный сегодня с поста наставника сборной Италии Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта с Федерацией футбола Италии, сообщает Football italia.
Срок действия контракта был рассчитан до 2020-го года. За досрочный разрыв соглашения специалист получит 866 тысяч евро, которые могут быть выплачены в рассрочку, если он возглавит какой-либо клуб.
Срок действия контракта был рассчитан до 2020-го года. За досрочный разрыв соглашения специалист получит 866 тысяч евро, которые могут быть выплачены в рассрочку, если он возглавит какой-либо клуб.
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