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Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за увольнение

Уволенный сегодня с поста наставника сборной Италии Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за досрочный разрыв контракта с Федерацией футбола Италии, сообщает Football italia.

Срок действия контракта был рассчитан до 2020-го года. За досрочный разрыв соглашения специалист получит 866 тысяч евро, которые могут быть выплачены в рассрочку, если он возглавит какой-либо клуб.
Теги: Вентура Сборная Италии
Сегодня, 00:43
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