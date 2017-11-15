Артем Ребров: что-то вратарей развелось в последнее время (фото)

Что-то вратарей развелось в последнее время ??? ???? A post shared by Artem Rebrov (@rebrov32) on Nov 15, 2017 at 1:00pm PST

Вратарь "Спартака" Артем Ребров пошутил по поводу игры полевых футболистов красно-белых в воротах.Напомним, Дмитрий Комбаров в матче Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) совершил сейв, подстраховав Александра Селихова.В концовке матче сборной России с Испанией капитан "Спартака" Денис Глушаков был вынужден встать в ворота из-за травмы Андрея Лунева и отсутствия замен."Что-то вратарей развелось в последнее время", – подписал фотографию партнеров по команде Ребров.