Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Ребров: что-то вратарей развелось в последнее время (фото)

Вратарь "Спартака" Артем Ребров пошутил по поводу игры полевых футболистов красно-белых в воротах.

Напомним, Дмитрий Комбаров в матче Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) совершил сейв, подстраховав Александра Селихова.

В концовке матче сборной России с Испанией капитан "Спартака" Денис Глушаков был вынужден встать в ворота из-за травмы Андрея Лунева и отсутствия замен.

"Что-то вратарей развелось в последнее время", – подписал фотографию партнеров по команде Ребров.

Что-то вратарей развелось в последнее время ??? ????

A post shared by Artem Rebrov (@rebrov32) on

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 07:49
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да нормально... Главное чтоб помогало...))
Регистрация: 23.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.