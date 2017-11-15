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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артем Ребров: что-то вратарей развелось в последнее время (фото)
Вратарь "Спартака" Артем Ребров пошутил по поводу игры полевых футболистов красно-белых в воротах.
Напомним, Дмитрий Комбаров в матче Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) совершил сейв, подстраховав Александра Селихова.
В концовке матче сборной России с Испанией капитан "Спартака" Денис Глушаков был вынужден встать в ворота из-за травмы Андрея Лунева и отсутствия замен.
"Что-то вратарей развелось в последнее время", – подписал фотографию партнеров по команде Ребров.
Напомним, Дмитрий Комбаров в матче Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) совершил сейв, подстраховав Александра Селихова.
В концовке матче сборной России с Испанией капитан "Спартака" Денис Глушаков был вынужден встать в ворота из-за травмы Андрея Лунева и отсутствия замен.
"Что-то вратарей развелось в последнее время", – подписал фотографию партнеров по команде Ребров.
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