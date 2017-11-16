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Валерий Карпин: Родриго не мог перепрыгнуть Лунева

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал стык форварда сборной Испании Родриго с вратарем сборной России Андреем Луневым.

– Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Габулова?

– Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

– Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.

– Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.

– После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?

– Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?

СЭ
Теги: Карпин Сборная России Лунев
Сегодня, 07:53
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ржд гуд
Дипломат хренов! Пол-души - в Испании. Родриго имел возможность избежать стыка, смотри повторы, ...! Прав наш заслуженный ветеран, что нужно было что-нибудь оторвать этому футбольному гостю-костолому!

Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
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Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 09:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кержа еще ему в компанию. Что тот мутак, что этот...

В ФИФА сидят долбодятлы. Ведь давно можно было этот вопрос решить. Если вратарь коснулся мяча первый, то полевого игрока надо наказывать с максимальной жесткостью. Минимум - отлучение от игр, пока не вернется к играм воротник.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 08:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
я че то не понял письмо не готово что ли еще
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 08:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дипломат хренов! Пол-души - в Испании. Родриго имел возможность избежать стыка, смотри повторы, ...! Прав наш заслуженный ветеран, что нужно было что-нибудь оторвать этому футбольному гостю-костолому!
Регистрация: 30.11.2013
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