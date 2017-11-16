Валерий Карпин: Родриго не мог перепрыгнуть Лунева

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал стык форварда сборной Испании Родриго с вратарем сборной России Андреем Луневым.– Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.– Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.– Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?