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Определились все 32 участника чемпионата мира в России

Стали известны все 32 команды-участницы чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Участники финальной части ЧМ:

Европа: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Дания, Швеция, Россия;

Южная Америка (КОНМЕБОЛ): Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу;

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ): Мексика, Панама, Коста-Рика;

Азия: Япония, Иран, Саудовская Аравия, Корея, Австралия;

Африка: Марокко, Тунис, Сенегал, Нигерия, Египет.

Напомним, жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится 1 декабря.

Сегодня, 08:21
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№1 Написал: mao555 (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Барселона»
Вот "скромная" группа, к примеру: Германия, Испания, Дания, Сербия.
И тут же: Польша, Швейцария, Сенегал, Панама.
Всё по правилам))


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mao
Регистрация: 20.09.2016
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