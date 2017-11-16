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Сергей Прядкин: это уже третий матч сборной, где качество работы судей нас не устраивает

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал матч Россия - Испания (3:3).

"В первую очередь хочется отметить: команда проявила характер. Ребята - большие молодцы, и мы все благодарны им за ту игру, которую они продемонстрировали. У испанцев очень сильная команда и по игровым качествам, и по подбору футболистов. Если смотреть на их состав, там почти каждый выступает за топ-клуб, да еще и находится в нем на ведущих ролях. В футбольных кругах сборную Испании уже называют одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. Поэтому итог встречи для нас очень достойный. Приятно, что ничья абсолютно заслуженная. При этом мы могли и вовсе выиграть - моменты были.

Это уже третий контрольный матч с участием нашей сборной, где качество работы судей нас не устраивает. Сначала были проблемы во встрече с Коста-Рикой, где на 6-й добавленной минуте нам поставили пенальти. Второй момент - гол Аргентины из офсайда в матче на стадионе "Лужники". И, конечно, в игре с Испанией два далеко не очевидных пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым 11-метровым мяч попал в плечо Далеру Кузяеву, точно не в руку. А второй пенальти вообще выглядит подозрительно. Жаловаться на это, наверное, не стоит, но обратить внимание - важно. Мы обязательно сделаем на этом акцент", - приводят слова Прядкина "Известия".
Теги: Прядкин Сборная России
Сегодня, 08:53
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