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Роберто Манчини: Ерохин проводит и хорошие матчи, и плохие

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина, передает "СЭ".

"Почему так много доверяю Ерохину? Если говорить о центральных полузащитниках, то из россиян на эту позицию у нас есть Ерохин и Кузяев. Александр проводит и хорошие матчи, и плохие. У него большой потенциал, но его нужно раскрывать. Ерохина ждет много работы. Он хорошо тренируется, но в "Зените" он лишь пять месяцев, и многому нужно научиться.

Что касается аргентинцев, то я всеми доволен, особенно Паредесом, который практически сразу влился в коллектив. Остальные выступают на хорошем уровне, хотя адаптация занимает пять-семь месяцев, но они играют и забивают голы. Кроме того, в коллективе сложились хорошие отношения, и между легионерами и россиянами нет проблем", – сказал Манчини в эфире программы "Все на матч".
Теги: Манчини Ерохин Зенит
Сегодня, 08:59
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