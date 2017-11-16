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Марио Фернандес: навязали испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться результата

Защитник сборной России Марио Фернандес высказался относительно контрольного матча с командой Испании (3:3).

"Думаю, у испанцев была серьезная мотивация. В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью - победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.

Остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй", - приводят слова Фернандеса "Известия".
Теги: Фернандес Сборная России
Сегодня, 09:01
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