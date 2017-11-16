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Сергей Прядкин: Родриго обнял Лунева и извинился перед всей командой

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался об инциденте на матче Россия - Испания (3:3).

"Очень расстроила травма Лунева - парень, по сути, спас команду и в целом здорово отыграл весь матч. Надеемся, все обойдется и Андрей в ближайшее время вернется на поле. Хочется отметить, что игрок испанцев действительно очень опасно сыграл в атаке.

Но стоит отдать ему должное - после игры он зашел к нам в раздевалку, извинился перед командой и самим Луневым. Морено обнял Андрея и попросил у него прощения перед отправкой нашего голкипера в больницу", - передают слова Прядкина "Известия".
Теги: Прядкин Сборная России Лунев
Сегодня, 09:24
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
а толку от извинений этого дона педроса...
Регистрация: 9.01.2015
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