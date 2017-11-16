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Валерий Карпин: давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение об игре сборной России в матче с Испанией (3:3).

– Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?

– Для начала – в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.

– Например?

– Тот же прессинг – когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.

– Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?

– Выдающийся – перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.

– Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?

– В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.

СЭ
Теги: Карпин Сборная России Миранчук
Сегодня, 09:27
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№1 Написал: nicolai (Сегодня, 11:12) #
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nicolai/
Карпин один из не многих специалистов который как мне кажется не очень то сильно испытывает восторг от ничейного результата с испанцами, поэтому и высказывается сдержанно. Наверно это так и есть на самом деле так как по моему мнению еще очень рано восторгаться так как работа над основным составом еще вся впереди и если Черчесов уже как то определился (я на это очень надеюсь ) со схемой расстановки игроков то по персоналиям ему еще предстоит работать.так как впереди еще много игр в первенстве России а футболисты входящие в состав сборной являются ключевыми игроками в своих клубах на которых падает основная нагрузка в клубах и против которых играют очень жестко (Один Вернблум чего стоит). Сейчас подспудно может сложиться такая ситуация что легионеры особенно из тех стран которые вышли на чемпионат мира могут так как бы невзначай помочь своим сборным выводя из строя наших сборников. Я думаю необходимо предпринять какие то меры чтобы обезопасить наших сборников от получения травм.Я понимаю что весна 18 года будет жаркой в борьбе за первые 5-6 мест в чемпионате, но главное не должны пострадать наши сборники. Я думаю в первую очередь необходимо ужесточить судейство. Для этого департаменту судейства или как он там называется в зимнюю паузу разработать циркуляр , документ предписывающий судьям производить необходимые действия по устранению даже попыток нанести умышленную травму игроку и провести дополнительные курсы повышения квалификации. Во вторых на игры команд где играют сборники выставлять судей наивысшей нашей категории (возможно согласовывать их кандидатуры с тренерскими штабами команд).Мы не можем позволить себе терять игроков перед ответственнейшим меропритием по футболу для нашей страны. А то придет беда откуда не ждали.
Регистрация: 13.11.2017
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