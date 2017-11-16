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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение об игре сборной России в матче с Испанией (3:3).
– Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?
– Для начала – в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.
– Например?
– Тот же прессинг – когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.
– Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?
– Выдающийся – перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.
– Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?
– В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.
СЭ
– Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?
– Для начала – в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.
– Например?
– Тот же прессинг – когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.
– Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?
– Выдающийся – перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.
– Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?
– В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.
СЭ
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