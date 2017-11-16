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Александр Головин сможет сыграть за ЦСКА в Хабаровске

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сможет принять участие в матче 17-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска", сообщил источник, близкий к футболисту.

Напомним, футболист из-за мышечной травмы пропустил игру армейцев с "Локомотивом" и два матча сборной России,

"Полузащитник ЦСКА Александр Головин готовится к гостевому матчу своей команды со "СКА-Хабаровском", - сообщил источник. - По состоянию на сегодняшний день он полетит в Хабаровск и сможет помочь армейцам во встрече очередного тура чемпионата РФПЛ.

Кроме того, в составе армейцев на игру в Хабаровск должен отправиться и полузащитник молодежной сборной России Александр Макаров, который полностью восстановился после операции на голеностопе, сделанной ему в конце августа в Германии."

Р-Спорт
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 10:24
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