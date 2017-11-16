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Сборная России - команда с самым низким рейтингом ФИФА на ЧМ-2018

Стали известны все корзины для жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

Корзины формируются согласно рейтинга ФИФА. Сборная России попала в первую корзину на правах хозяйки турнира.

Согласно рейтингу, Россия идет на 65-м месте - это худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018. Саудовская Аравия идет на 63-м месте, Южная Корея – на 62-м, Панама – на 49-м и Марокко – на 48-м.

Теги: Сборная России
Сегодня, 10:38
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13
(0)
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а так-то.

Россия, Англия, Иран, Австралия.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Daniel Amokachi
Россия, Испания, Швеция, Нигерия - и можно тушить свет...

так не может быть. всего 2 команды из Европы могут быть


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:05) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Россия Испания Коста-Рика Сербия
Регистрация: 2.08.2010
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
посмотрим..

итак,
в Кёниг приедут

Польша, Колумбия, Египет, Панама.

саудитов в родном городе видеть не хочу..
ну их нахер вместе с их *болельщиками*..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
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Мы не слабее команд 3-й и 4-й корзины, поэтому минимальные шансы на пике формы конечно есть.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 11:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Эта группа лучше!
Россия
Швейцария
Сенегал
Панама
Класс группа для РоссииLestat,
Саудовская Аравия-Россия 4:2 06.10. 1993г
Регистрация: 8.07.2014
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 11:24) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Швейцарию или Англию

это сразу Game Over,в Швейцарии Шакири,а в Англии там состав огонь,спасет только Аглицское раздолбайство,но не факт))
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Россия,Перу,Иран,Панама

да нее. из второй Швейцарию или Англию
Регистрация: 21.12.2010
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 11:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
выход только один,греть шарики Мудко) Россия,Перу,Иран,Панама
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
уже сто раз писалось, как эти рейтинги падают из-за товарников. чего уж теперь.
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (3)

Россия, Испания, Швеция, Нигерия - и можно тушить свет...
Регистрация: 16.03.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lestat
Россия, Перу, Тунис, Саудовская Аравия smile
Но боюсь, что и из нее не выйдем.

кроме России, там ещё одна европейская должна быть


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +5
  •  (7)
online

Россия, Перу, Тунис, Саудовская Аравия smile
Но боюсь, что и из нее не выйдем.
Регистрация: 26.03.2009
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