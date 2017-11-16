В Федерации футбола США отказались комментировать турнир для команд, не попавших на ЧМ

Представители пресс-службы Федерации футбола Соединенных Штатов Америки отказались от комментариев по поводу информации о проведении международного турнира для сборных, не попавших на ЧМ-2018 в России.Ранее СМИ сообщили о возможности организации такого соревнования, упомянув в качестве главного организатора американскую федерацию. В качестве вероятных участников называются США, Италия, Чили, Голландия, Гана.- На данный момент мы не даем комментариев по этому вопросу, - ответили в Федерации футбола США.