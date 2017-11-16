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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Магомед Оздоев: голы у "Рубина" пойдут, и их будет много
Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев считает, что его команда скоро прервет серию неудачных матчей в чемпионате России и начнет много забивать.
"Голы нелегко даются всем. На тренировкам забиваем, будем забивать и в играх. У нас идет черная полоса, если бы знали, в чем проблема, то исправили бы сразу. Бьем много, но попадаем в штангу, вратаря. Голы пойдут, и их будет много.
На перерыв в чемпионате каждый смотрит по-своему. Мы отдохнули, хорошо поработали. Будем биться в каждом матче за каждое очко. "Арсенал" не сильно изменился с первого круга. Мы понимаем, как нужно играть против него, а детали обсудим перед матчем", - передает слова Оздоева "Р-Спорт".
"Голы нелегко даются всем. На тренировкам забиваем, будем забивать и в играх. У нас идет черная полоса, если бы знали, в чем проблема, то исправили бы сразу. Бьем много, но попадаем в штангу, вратаря. Голы пойдут, и их будет много.
На перерыв в чемпионате каждый смотрит по-своему. Мы отдохнули, хорошо поработали. Будем биться в каждом матче за каждое очко. "Арсенал" не сильно изменился с первого круга. Мы понимаем, как нужно играть против него, а детали обсудим перед матчем", - передает слова Оздоева "Р-Спорт".
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