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Магомед Оздоев: голы у "Рубина" пойдут, и их будет много

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев считает, что его команда скоро прервет серию неудачных матчей в чемпионате России и начнет много забивать.

"Голы нелегко даются всем. На тренировкам забиваем, будем забивать и в играх. У нас идет черная полоса, если бы знали, в чем проблема, то исправили бы сразу. Бьем много, но попадаем в штангу, вратаря. Голы пойдут, и их будет много.

На перерыв в чемпионате каждый смотрит по-своему. Мы отдохнули, хорошо поработали. Будем биться в каждом матче за каждое очко. "Арсенал" не сильно изменился с первого круга. Мы понимаем, как нужно играть против него, а детали обсудим перед матчем", - передает слова Оздоева "Р-Спорт".
Теги: Рубин Оздоев
Сегодня, 12:53
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 13:21) #
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Бьем много


Вы, что там совсем статистику не смотрите или у вас другой мир? Один постоянно говорит о большом количестве не реализованных моментов, другой о то, что много бьют. Ни того, ни другого я не вижу, может вы где то еще играете в тихоря?
Регистрация: 20.06.2016
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