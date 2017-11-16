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В Перу голый болельщик пробежал по улицам в честь выхода сборной на ЧМ-2018 (видео)

В Перу продолжаются празднования выхода сборной страны на чемпионат мира-2018.

В Твиттере было опубликовано видео, на котором голый мужчина бежит по столице Перу с флагом страны в руках. По информации местных СМИ, болельщик пообещал сделать это, если его команда впервые за 36 лет выйдет в финальную стадию мирового первенства.



СЭ
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 13:11
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№2 Написал: palach Питер (Сегодня, 15:01) #
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online

Это местный Мутко.
Регистрация: 21.11.2006
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Большое дело,В Сочи тоже "Одиссей" в честь за 30 лет что первый раз попал на стадион,достал и взял собой майку Бельгийца Азара,чтоб у него взять автограф.Ну беда именно в тот день Азар автограф дома забыл))) и не получилось у Одиссея пробежка майку с автографом руками верх,но с трусцой или без точно не знаю))) все таки Россия,пусть даже город курорт,но голышом вряд ли,скорее всего в стрингах..
Регистрация: 17.03.2008
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