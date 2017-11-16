В Перу голый болельщик пробежал по улицам в честь выхода сборной на ЧМ-2018 (видео)

In Per?, they have decided to celebrate the qualification to the World Cup in a very sober manner... ?? #Peru #PeruAlMundial #Russia2018 ?? pic.twitter.com/IOeK1wVHCm — Marco (WCN News) (@meteorologo777) November 16, 2017

В Перу продолжаются празднования выхода сборной страны на чемпионат мира-2018.В Твиттере было опубликовано видео, на котором голый мужчина бежит по столице Перу с флагом страны в руках. По информации местных СМИ, болельщик пообещал сделать это, если его команда впервые за 36 лет выйдет в финальную стадию мирового первенства.