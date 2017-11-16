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"Спартак" зимой планирует сборы в Дубае и Марбелье

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о планах на зимний перерыв в чемпионате.

– До перерыва в чемпионате страны осталось меньше месяца. Когда и где возобновите подготовку в следующем году?

– Думаю, соберемся 9 января. Планируются сборы в Дубае и Марбелье.

– Вас не удивил относительный спад "Зенита" и взлет "Локомотива"?

– Если "Локомотив" идет на первом месте, значит, заслуживает. У нас были захватывающие игры с этой командой в Суперкубке России и чемпионате. Она набрала хороший ход, а победы только добавляют положительных эмоций – "Локомотив" может многого добиться в сезоне.

Что касается "Зенита", то я изначально считал и считаю его главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Да, у команды произошел небольшой сбой, но такое бывает у всех. Не сомневаюсь, к матчу с нами "Зенит" Манчини подойдет максимально мотивированным и заряженным на борьбу. Только ведь и мы будем играть исключительно на победу.

Матч ТВ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 13:18
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