Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Врач ЦСКА рассказал о состоянии Головина, Фернандеса и Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сможет сыграть в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Головин готовится к матчу и тренируется в общей группе.

У Фернандеса травма, он занимается под присмотром врачей. С Акинфеевым все нормально, он сможет заниматься", - цитирует врача команды Шагабутдина Керимова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Сборники должны теперь всё время быть здоровыми!...
Игорь Рабинер хорошо описал расклады по сборникам, кто на сегодня может более-менее рассчитывать на включение в итоговую заявку на ЧМ2018,- высокая конкуренция, однако, тогда как полгода назад все плакали, что всё пропало, лучше бы вообще не играть нашей сборной на домашнем чемпионате, не позориться...
http://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/sbornaya-2017-beznadegi-net-1335820/
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.