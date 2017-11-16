Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев выписан из больницы, передает пресс-служба сборной.Напомним, 26-летний вратарь получил травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3), у игрока было выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.