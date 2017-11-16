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Андрей Лунев выписан из больницы

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев выписан из больницы, передает пресс-служба сборной.

Напомним, 26-летний вратарь получил травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3), у игрока было выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.
Теги: Лунев Сборная России
Сегодня, 14:28
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5
(1)
№5 Написал: palach Питер (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (1)
online

Теперь бы только мозгов по молодости лет хватило бы выждать пару недель без нагрузок и тренировок, чтобы без последствий обошлось. Матчей на его век ещё хватит.
Регистрация: 21.11.2006
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Андрей востанавливайся побыстрей.
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (2)

реальный чел ни то что акинфевна кторая прыгает ногами и отворачивается даже от мячика
Респектищебля!!!
Регистрация: 11.02.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
Только здоровья Парню.

2 вопроса.
Почему только здоровья?
Почему "парню" написано с заглавной?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +5
  •  (5)

Только здоровья Парню.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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