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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Готовность стадиона ЧМ-2018 в Калининграде составляет 89%
Строительная готовность стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде составляет порядка 89%. Для завершения объекта в срок рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте, сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий.
"По вопросу формирования исполнительной документации (ИД) для получения заключения о соответствии организовано взаимодействие с центральным управлением Ростехнадзора, на объекте работают два инспектора, готовы приступить ещё восемь человек по готовности ИД.
Проверка идёт на объекте в соответствии с согласованным графиком передачи документации в Ростехнадзор. Общий процент готовности ИД под ЗОС - 81,7%, динамика - 10,7% за прошедшую неделю, подготовлено и передано Ростехнадзору - 10%. В целом строительная готовность стадиона составляет 89%", - цитирует Ставицкого официальный сайт Минстроя России.
На объекте завершены основные виды строительно-монтажных работ: устройство свайного основания и фундамента стадиона, устройство свайного основания и железобетонных конструкций плиты футбольного поля, монтаж металлоконструкций каркаса и фасада стадиона, устройство перекрытий и диафрагм жёсткости, монтаж настилов трибун, металлоконструкций и покрытия кровли, футбольное поле, монтаж видеотабло и другое.
"По вопросу формирования исполнительной документации (ИД) для получения заключения о соответствии организовано взаимодействие с центральным управлением Ростехнадзора, на объекте работают два инспектора, готовы приступить ещё восемь человек по готовности ИД.
Проверка идёт на объекте в соответствии с согласованным графиком передачи документации в Ростехнадзор. Общий процент готовности ИД под ЗОС - 81,7%, динамика - 10,7% за прошедшую неделю, подготовлено и передано Ростехнадзору - 10%. В целом строительная готовность стадиона составляет 89%", - цитирует Ставицкого официальный сайт Минстроя России.
На объекте завершены основные виды строительно-монтажных работ: устройство свайного основания и фундамента стадиона, устройство свайного основания и железобетонных конструкций плиты футбольного поля, монтаж металлоконструкций каркаса и фасада стадиона, устройство перекрытий и диафрагм жёсткости, монтаж настилов трибун, металлоконструкций и покрытия кровли, футбольное поле, монтаж видеотабло и другое.
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