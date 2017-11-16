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Роман Зобнин: понял, насколько люблю футбол, я стал по-настоящему трудоголиком

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал прокомментировал возвращение в строй после травмы.

"Рассчитывал начать тренироваться в общей группе после зимней паузы, но, слава богу, через зал, через работу, через желание я вернулся чуть раньше.

Я люблю работать и постоянно просил: давай больше, больше, больше. Спасибо также профессору Мариани, который сделал качественную операцию, и реабилитологам, которые работали со мной в Италии и здесь. И благодарю болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки в мой адрес.

Травма дала мне понять, насколько сильно я люблю футбол, я стал по-настоящему трудоголиком. Теперь я в общей группе и через официальные игры буду возвращать навыки, которые были у меня до травмы. Думаю, Каррера видел, что я работаю очень много, стремлюсь восстановиться и быстрее помогать команде. Я еду в Краснодар и впервые буду в заявке", – передает слова футболиста официальный сайт "Спартака".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай Роман,без тебя полузащита во многих матчах хромала.
Регистрация: 12.02.2013
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