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Роман Павлюченко: Кокорин и Смолов могли бы проявить себя в Англии

Бывший нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко считает, что нападающие сборной России Фёдор Смолов и Александр Кокорин готовы к игре в английской премьер-лиге.

"Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда езжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться.

В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться", - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Кокорин Смолов
Сегодня, 14:55
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№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смолов доказал всем,что он топовый игрок в матче с испанцами,а вот другой,просто кокоша.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смолов х... его знает, возможно, но кокорин пустышка, бестолоч ленивая. Ну ничего же он не показал, кропе 5-6 игр, а лет ему уже не мало, просто распиаренный щегол
Регистрация: 5.10.2011
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