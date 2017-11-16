Испанский форвард Родриго зашел в раздевалку извиниться перед Андреем Луневым (видео)

Пресс-служба РФС представила видеоролик вокруг товарищеского матча сборных России и Испании (3:3).В конце матча голкипер "Зенита" Андрей Лунев получил травму и покинул поле на носилках. Форвард сборной Испании Родриго после игры зашел в раздевалку россиян и принес свои извинения.Сегодня Лунев был выписан из больницы и отправился в расположение клуба.