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Испанский форвард Родриго зашел в раздевалку извиниться перед Андреем Луневым (видео)

Пресс-служба РФС представила видеоролик вокруг товарищеского матча сборных России и Испании (3:3).

В конце матча голкипер "Зенита" Андрей Лунев получил травму и покинул поле на носилках. Форвард сборной Испании Родриго после игры зашел в раздевалку россиян и принес свои извинения.

Сегодня Лунев был выписан из больницы и отправился в расположение клуба.

ВИДЕО - здесь
Теги: Лунев
Сегодня, 15:04
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