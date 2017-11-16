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Пользователи сайта продажи билетов на ЧМ-2018 обвинили авторов сайта в безграмотности (фото)

Многочисленные жалобы обрушились на сайт ФИФА, который открыл второй период первого этапа продажи билетов на чемпионат мира в России, сообщает mk.ru.

Пользователи сайта заявляют, что им пришлось много времени провести в виртуальной очереди.

Фотограф Евгений Фельдман, пытавшийся приобрести билеты, обвинил авторов сайта в безграмотности.

"Официальный сайт с продажей билетов на ЧМ делал шестиклассник", - написал Фельдман в твиттере.

Сегодня, 15:22
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№8 Написал: Almaz (Сегодня, 17:36) #
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online

Еврей заметил ошибку smile
Регистрация: 29.07.2015
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: dreamcatcher
Пивовед,
Все правильно.
Только в повсеместный пздц я бы еще добавил практически поголовное написание слов раздельно. Как напр. при лег(прилег), на род(народ), за летел ( залетел) и тд.
Видимо что-то в педах в 90-е упустили, теперь училки так преподают несмысленышам. Это принимает такие размеры, что когда они все подрастут это уже будет нормой русского языка. Придется менять правила.))

smile smiley satisfied
Именно так и получился украинский язык, с подачи австрийского офицера и польского профессора, которые и замутили всё в конце 19 века...
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 17:20) #
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Пивовед,
Все правильно.
Только в повсеместный пздц я бы еще добавил практически поголовное написание слов раздельно. Как напр. при лег(прилег), на род(народ), за летел ( залетел) и тд.
Видимо что-то в педах в 90-е упустили, теперь училки так преподают несмысленышам. Это принимает такие размеры, что когда они все подрастут это уже будет нормой русского языка. Придется менять правила.))
Регистрация: 28.05.2014
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
и по старой доброй традиции назначенцев.. школьник оказался питерским... по другому никак joy
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
да куй с ним, с сайтом..

народ в сетях уже заепался глумиться над безграмотными вывесками живых магазинов, фирмочек и прочих рекламных баннеров.


а здесь..
ну, подумаешь, пропущено три запятые и вляпано легендарное *Сдесь*..
*Тем не менее*, в принципе, лишняя конструкция, можно было бы от неё отказаться или заменить на *однако*, если так уж сильно хотелось нагрузить предложение.

ну, и конечно же,личностное обращение к пользователю *вы* с прописной буквы.

это лучше, чем
НИ КАКИЕ РЕПТИЛОЙДЫ НЕВЫЙГРАЛИ (вот это вообще повсеместный пздец) НИ ЧЕГО.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Шестиклассник?! Скорее, второгодник
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:46) #
  • -4
  •  (18)

гыы... забавно, что половина придурков с русфутбола даже не поймут в чем подвох joy


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
astonished
Регистрация: 13.08.2015
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