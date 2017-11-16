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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Оливье Жиру не сыграет против "Тоттенхэма"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не поможет своей команде в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборных Франции и Уэльса (2:0).
"Жиру получил травму, находясь в расположении национальной команды. Он выбыл на короткий срок, подробности будут известны к понедельнику", - цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Sun.
"Жиру получил травму, находясь в расположении национальной команды. Он выбыл на короткий срок, подробности будут известны к понедельнику", - цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Sun.
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