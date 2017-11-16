Оливье Жиру не сыграет против "Тоттенхэма"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не поможет своей команде в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборных Франции и Уэльса (2:0)."Жиру получил травму, находясь в расположении национальной команды. Он выбыл на короткий срок, подробности будут известны к понедельнику", - цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Sun.