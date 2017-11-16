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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" сообщил, что зимой проведёт сборы в ОАЭ и Испании
В рамках зимнее межсезонья "Спартак" запланировал три сбора, которые, как и в прошлом году, пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и Испании.
Первый сбор состоится с 9 января по 22 января в Дубае. Здесь команда сыграет два контрольных матча, 18 и 22 января.
Второй сбор пройдёт с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий — с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее; пока известна дата только одного из них — 6 февраля.
ФК "Спартак"
Первый сбор состоится с 9 января по 22 января в Дубае. Здесь команда сыграет два контрольных матча, 18 и 22 января.
Второй сбор пройдёт с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий — с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее; пока известна дата только одного из них — 6 февраля.
ФК "Спартак"
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