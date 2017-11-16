Юрген Клопп был выписан из больницы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выписан из больницы и вернулся в расположение клуба, сообщает The Telegraph.Юрген Клопп был доставлен в больницу, чтобы пройти серию обследований.18 ноября"Ливерпуль" в 12-м туре чемпионата Англии сыграет против "Саутгемптона".