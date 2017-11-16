Пабло Освальдо: сейчас я предпочитаю пиво и мясо на гриле деньгам и футболу

Экс-нападающий сборной Италии Пабло Освальдо рассказал о своем решении закончить с футболом."У меня были варианты из Китая, а также от клубов, выступавших в Лиге чемпионов, но я стал ненавидеть то, что всегда любил. Сейчас я предпочитаю пиво и мясо на гриле деньгам и футболу", – цитирует Освальдо La Gazzetta Dello Sport.Напомним, что Освальдо завершил карьеру летом прошлого года в возрасте 30 лет.