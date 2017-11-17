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Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией

Экс-хавбек "Спартака" Ибсон, играющий в составе "Миннесоты Юнайтед", рассказал, как американцы отнеслись к невыходу своей национальной команды на первенство мира в России.

"Никто здесь не ожидал, что сборная США провалит отборочный турнир! С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018.

Не воспринимают ли американцы невыход сборной на мундиаль как часть соперничества с Россией? Сколько я наблюдаю, в этом ракурсе никто не рассуждает. Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит.

Пока в США футбол уступает баскетболу и хоккею, но ситуация меняется. Открываются футбольные школы. У нас даже в первом сезоне в MLS было 21-22 тыс. зрителей на каждом матче. А "Атланта" в этом году установила рекорд лиги - 71 тысяча!" - приводит слова спортсмена "Чемпионат".
Теги: Сборная США
Сегодня, 07:59
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