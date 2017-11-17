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Максим Сушинский: Кокорин так и не купил у меня "Мерседес", испугался шумихи

Бывший форвард СКА и "Авангарда", а ныне владелец автосалонов в Санкт-Петербурге Максим Сушинский поведал о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин передумал покупать у него автомобиль.

– Первый хоккеист, который приобрел у вас автомобиль?

– Уф… По-моему, Радулов.

– А последний?

– Кто-то из молодежи ЦСКА.

– Кокорин у вас покупал легендарный "Мерседес" за 12 миллионов?

– Так он же не взял его!

– Как так?

– А вот не взял. Вы же раздули историю…

– Мы не раздували.

– Ну, не вы. Пресса. Кокорин испугался.

– Что вам сказал? "Извините, Максим, не готов?"

– Приблизительно. "Шум поднялся, пока вообще не буду покупать машину…" А нам этот "Мерседес" пришлось отдавать с большим минусом. Шел-то по спецзаказу.

– Часто с подобными кульбитами встречаетесь?

– Да.

– Как бороться?

– А никак. Есть ликвидные машины – за которые не боимся. Вот с "заказными" тяжело. Эксклюзивные цвета, салон особенный, дорогая комплектация. За такие лучше брать предоплату, – передает слова Сушинского "СЭ".
Теги: Кокорин
Сегодня, 08:08
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