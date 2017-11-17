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Валерий Газзаев: слабых соперников на ЧМ не бывает, особенно для сборной России

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев высказал мнение о предстоящей жеребьевке группового этапа ЧМ-2018 для сборной России.

"Идеальная группа для сборной России на ЧМ? На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.

Надо продолжать работу над целым рядом вопросов: психологией, тактическими инновациями, командными действиями, быстрыми контратаками, позиционной атакой, коллективным прессингом и смелостью действий (которая мне очень понравилась в последней игре с Испанией!).

Хорошо, что мы наконец-то стали встречаться с соперниками очень высокого уровня. Игры с Испанией и Аргентиной дали больше информации, чем все предыдущие контрольные матчи.

Но существует и такая проблема: не все игроки, которые выделяются у нас в премьер-лиге, способны проявить себя в поединках с сильными командами. Например, в матче против Аргентины я был удивлен слабыми возможностями некоторых футболистов и их перспективами в сборной, – передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 08:43
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