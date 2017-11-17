Валерий Газзаев: слабых соперников на ЧМ не бывает, особенно для сборной России

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:59
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
07:55
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Вчера, 23:18
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Вчера, 23:10
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет
Вчера, 23:04
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Вчера, 22:33
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Вчера, 21:26
Юрген Клопп был выписан из больницы
Юрген Клопп был выписан из больницы
Вчера, 21:16
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Вчера, 21:11
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (2)
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (2)
Вчера, 20:48
В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана
В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана
Вчера, 20:22
Роберто Манчини: концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"
Роберто Манчини: концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"
Вчера, 20:07
Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо (26)
Геннадий Орлов: Лунёв хочет восстановиться к "Спартаку", но ему это делать не надо (26)
Вчера, 19:30
Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре (2)
Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре (2)
Вчера, 19:18
Алексей Смертин: даже представить не могу, насколько грандиозным будет ЧМ-2018 в России (4)
Алексей Смертин: даже представить не могу, насколько грандиозным будет ЧМ-2018 в России (4)
Вчера, 19:16
Родолфо: я бы хотел поиграть еще пару лет
Родолфо: я бы хотел поиграть еще пару лет
Валерий Газзаев: слабых соперников на ЧМ не бывает, особенно для сборной России
Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев высказал мнение о предстоящей жеребьевке группового этапа ЧМ-2018 для сборной России.
"Идеальная группа для сборной России на ЧМ? На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.
Надо продолжать работу над целым рядом вопросов: психологией, тактическими инновациями, командными действиями, быстрыми контратаками, позиционной атакой, коллективным прессингом и смелостью действий (которая мне очень понравилась в последней игре с Испанией!).
Хорошо, что мы наконец-то стали встречаться с соперниками очень высокого уровня. Игры с Испанией и Аргентиной дали больше информации, чем все предыдущие контрольные матчи.
Но существует и такая проблема: не все игроки, которые выделяются у нас в премьер-лиге, способны проявить себя в поединках с сильными командами. Например, в матче против Аргентины я был удивлен слабыми возможностями некоторых футболистов и их перспективами в сборной, – передает слова Газзаева "СЭ".
"Идеальная группа для сборной России на ЧМ? На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.
Надо продолжать работу над целым рядом вопросов: психологией, тактическими инновациями, командными действиями, быстрыми контратаками, позиционной атакой, коллективным прессингом и смелостью действий (которая мне очень понравилась в последней игре с Испанией!).
Хорошо, что мы наконец-то стали встречаться с соперниками очень высокого уровня. Игры с Испанией и Аргентиной дали больше информации, чем все предыдущие контрольные матчи.
Но существует и такая проблема: не все игроки, которые выделяются у нас в премьер-лиге, способны проявить себя в поединках с сильными командами. Например, в матче против Аргентины я был удивлен слабыми возможностями некоторых футболистов и их перспективами в сборной, – передает слова Газзаева "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.